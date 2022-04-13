Kerem Arslanoğlu kimdir? Kara Tahta Bekir gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'Bekir' karakteri kim oynuyor?

Kara Tahta Bekir kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Bekirkarakteri merak ediliyor. Kara Tahta Bekir kim araştırmasının yanı sıra Bekir kaç yaşında, Kara Tahta Bekir gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Bekir" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Bekir hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Bekir evli mi araştırmaları yapılıyor. Kerem Arslanoğlu kimdir? İşte detaylar...

KARA TAHTA BEKİR KİMDİR?

Kara Tahta dizisinde Bekir karakterini canlandıran isimKerem Arslanoğlu'dur.

KEREM ARSLANOĞLU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Kerem Arslanoğlu, 9 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.78 m boyunda ve 75 kilodur. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Kerem Arslanoğlu, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2010 yılından itibaren dizilerde ve sinema filmlerinde oynamaya başladı.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

Kara Tahta (Bekir. Irmak'ın nişanlısı, TV Dizisi 2022)

Destan (TV Dizisi 2021)

Hay Sultan (Eşref, TV Dizisi 2021)

Love, Death and Tomatoes (Okan, Kısa Film 2020)

Kurşun (Serdar, TV Dizisi 2019)

Bölük (Kerem, Sinema Filmi 2017)

Son Mektup (Raşit Hüseyin Teğmen, Sinema Filmi 2015)

Nizama Adanmış Ruhlar (Polis, TV Dizisi 2013)

Bulutların Ötesi (Fatih Kaya, TV Dizisi 2012)

Öğretmen Kemal (Batuhan, TV Dizisi 2010)

Farklı Desenler (Yasin, TV Dizisi 2012)

Arka Sıradakiler (Ender, TV Dizisi 2010)

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