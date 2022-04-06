Kara Tahta Aylin kimdir? Kara Tahta Aylin gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'Aylin' karakteri kim oynuyor? Eylül Uğan kimdir?

Kara Tahta Aylin kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Aylin karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Aylin kim araştırmasının yanı sıra Aylin kaç yaşında, Kara Tahta Aylin gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Aylin" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Aylin hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Aylin evli mi araştırmaları yapılıyor. Eylül Uğan kimdir? İşte detaylar...

KARA TAHTA AYLİN KİMDİR?

TRT 1 ekranlarının yeni yapımı Kara Tahta'da Aylin karakterini canlandıran isim Eylül Uğan'dır.

EYLÜL UĞAN KİMDİR?

2021 yılında Exxen platformunda yer alan Sihirli Annem dizisinde rol almıştır. Şimdi ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisinde rol almaktadır.

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