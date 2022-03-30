Kara Tahta Atlas kimdir? Kara Tahta Atlas gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'Atlas' karakteri kim oynuyor?

Kara Tahta Atlas kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Atlas karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Atlas kim araştırmasının yanı sıra Atlas kaç yaşında, Kara Tahta Atlas gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Atlas" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Atlas hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Meriç evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

KARA TAHTA ATLAS KİM?

Kara Tahta Atlas gerçek adı Furkan Andıç'tır.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur.

İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti.[2] Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesinde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.[1] Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2015 yılında ise atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm boyunca Gökhan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı. 2019'da FOX'ta yayımlanan Her Yerde Sen dizisinde Demir Erendil karakterini canlandırdı. 2020'de Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş Avcı karakterini canlandırmıştır.

FURKAN ANDIÇ OYUNCULUK KARİYERİ

Birçok reklam filminde oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan genç oyuncu, 2011 yılında TNT ekranında yayınlanan Kolej Günlüğü adlı yapımla birlikte dizilerde de rol almaya başlamıştır. 2007 yılında Eti Bi Dolu, 2008 yılında Vatan Computer, 2011 yılında ise Turkcell ve Marmara Forum AVM'nin reklamlarında oynamıştır. Kolej Günlüğü dizisinde ise Mert karakterini canlandırmıştır.

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve senaryosu Desperate Housewives dizinden uyarlanan Kanal D'nin Umutsuz Ev Kadınları dizisinde, orijinalinde Jesse Metcalfe'nin canlandırdığı ve Gabrielle Solis'le (Eva Longoria) gizli ilişkisi bulunan genç bahçıvan John Rowland karakterinin Türkiye'deki uyarlamasında, Zeliş'e (Evrim Solmaz) ilgi duyan bilişim meraklısı Levent karakterini canlandırmıştır. Yağmurdan Kaçarken dizisinde Harun karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Aşk Ekmek Hayaller dizisinde Altan'ın büyüdüğündeki hâlini oynamıştır. 2014 yılının Haziran ayında yayınlanmaya başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Selim İnan rolünü canlandırmıştır, bu rolle daha çok tanınarak ün sahibi olmuştur. Ağustos 2015'te Andıç'ın, atv dizisi Kırgın Çiçekler'in kadrosuna dâhil olduğu açıklanmıştır ve dizide düzenli kadroya girmiştir. Fakat 11. bölümde girdiği Kırgın Çiçekler dizisinden 29. bölümde ayrılmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan/Tankut karakterini canlandırdı. 2017'de Meryem dizisinin ana karakterlerinden biri olan Savaş'ı canlandırmıştır.

FURKAN ANDIÇ'IN ÖZEL HAYATI

Annesi Boşnak, babası Trabzonludur. 3 erkek kardeşin ortancasıdır.

FURKAN ANDIÇ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Haberler.com - Gündem