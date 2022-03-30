Kara Tahta Arif kimdir? Kara Tahta Arif gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Arif" karakteri kim oynuyor? - Haberler

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Kara Tahta Arif kimdir? Kara Tahta Arif gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Arif" karakteri kim oynuyor?

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Kara Tahta Arif kimdir? Kara Tahta Arif gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi

TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Arif karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Arif kim araştırmasının yanı sıra Arif kaç yaşında, Kara Tahta Arif gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Arif" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Arif hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Arif evli mi araştırmaları yapılıyor.

Kara Tahta Arif kim? TRT 1'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kara Tahta dizisi oyuncularından Arif karakteri merak ediliyor. Kara Tahta Arif kim araştırmasının yanı sıra Arif kaç yaşında, Kara Tahta Arif gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Arif" karakteri kim oynuyor? Kara Tahta Arif hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta Arif evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

Kara Tahta Arif gerçek adı Cengiz Bozkurt'tur.

Mehmet Cengiz Bozkurt 24 Aralık 1964, Nevşehir doğumlu Türk oyuncudur.

Lise eğitimini, Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Üniversite lisans eğitimini, 1984 yılında girdiği ODTÜ'de fizik bölümünde okumaya başladı ve 1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip bölümü bıraktı. Üniversiteyi bitirir bitirmez İngiltere'ye gitti. 14 yıllık İngiltere serüveninde işportacılık, şoförlük, tezgâhtarlık gibi işlerde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeni ile Londra'daki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı.

İkinci lisans eğitimini, İngiltere'de Goldsmiths, University of London'da "Medya ve İletişim" bölümünde yaparak 1996'da mezun oldu. Bu bölümde; televizyon, sinema ve iletişim okudu. Okul sonrası, televizyon için belgeseller çekmeye başladı. Kısa filmler yönetti. Oyunculuğa olan ilgisi ise, Türkiye'deki üniversite yıllarında, bir üniversite tiyatrosu olan, ODTÜ Oyuncuları'nın çalışmalarına katıldığı sıralarda oluştu. Türkiye'de başladığı oyunculuk serüvenine İngiltere'de de devam etti ve okuduğu bölümün kapsamı altında tiyatro eğitimi de aldı.

Ayrıca Londra'da birçok oyunculuk atölyesine katıldı. Tiyatro oyunlarında oynadı. Bir yandan televizyon için belgeseller çekti. Tiyatro yaparken oyunculuğu bırakıp belgeselciliğe ağırlık vermeyi düşünüyordu ki, Londra'da tiyatro yapan bir başka Türk tiyatrocu olan Mehmet Ergen ile tanıştı. Mehmet Ergen'in ısrarları üzerine oyunculuğa devam etmeye karar verdi. Daha sonra, Mehmet Ergen'in öncülüğünde dört arkadaş Arcola Theatre adında bir tiyatro kurdular. İngiltere'de Arcola Theatre'ın adını kısa sürede duyurmayı başardılar.

Cengiz Bozkurt artık hayatına bir aktör olarak devam ederken, kısa fimler de çekiyordu. Çektiği kısa filmler festivallerde gösteriliyordu. İkibinli yılların başında, Mehmet Ergen Türkiye'de de oyunlar yönetmeye başladı ve 2003 yılında, Kent Oyuncuları için yönettiği Inishmorelu Yüzbaşı adlı oyun için Bozkurt'u İstanbul'a davet etti. Bu oyunla birlikte Bozkurt 14 yıldır uzak olduğu ülkesine geri dönmüş oldu.

Arka arkaya birkaç oyunda oynadıktan sonra tiyatro dalında verilen oyunculuk ödüllerine aday oldu. Hakkında çok iyi eleştiriler çıkmaya başladı. Tiyatro oyunları yönetti. Tiyatroda yaptığı işlerin başarısından sonra, televizyonda ve sinemada da çalışmalar yapmaya başladı. Kamera önünde yaptığı işlerde de tiyatroda olduğu gibi önemli etkiler elde etti. Oynadığı dizilerdeki roller ile fenomenler oluşturdu.

Bunlardan en akılda kalıcı olan, Leyla ile Mecnun adlı dizideki Erdal Bakkal karakteridir. Birçok uluslararası projede de rol alan Bozkurt, 2003 yılı itibarıyla oyunculuk hayatını İngiltere ve Türkiye arasında, eş zamanlı olarak yürütmektedir.

Film
Yıl Yapım Rol Yönetmen
2019 Cinayet Süsü Komiser Salih Ali Atay
2018 Mutluluk Zamanı Tarık Şenol Sönmez
2018 Ailecek Şaşkınız Muzaffer Selçuk Aydemir
2016 Sen Benim HerŞeyimsin Birol Tolga Örnek
2016 Küçük Esnaf Fahrettin Bedran Güzel
2015 İyi Biri Mızrap Ayhan Sonyürek
2015 Kara Bela Kudret Burak Aksak
2015 Bana Masal Anlatma Nafi Burak Aksak
2014 Pek Yakında Suat Cem Yılmaz
2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Dev Onur Ünlü
2013 Eyyvah Eyvah 3 Organizatör Hakan Algül
2012 Uzun Hikâye Müstahdem Osman Sınav
2012 Öz Hakiki Karakol Hasan İbrahim Güler
2012 Kod Adı Venüs Adamos Tamer Garip
2012 Takip: İstanbul Sınır Görevlisi Olivier Megaton
2012 Can Fevzi Raşit Çelikezer
2012 Vücut Yılmaz Mustafa Nuri
2012 Berlin Kaplanı Emlakçı Tayyar Hakan Algül
2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Hakkı Onur Ünlü
2010 Kaybedenler Kulübü Taksi durağındaki şoför Tolga Örnek
2010 Ay Lav Yu Sado Sermiyan Midyat
2008 Kavşak Vedat Selim Demirdelen
2008 Gökten Üç Elma Düştü Mafya Raşit Çelikezer
2008 Gitmek: My Marlon And Brando Azad Hüseyin Karabey
2008 For a Moment, Freedom Otel Şefi Arash T. Riahi
2008 Devrim Arabaları Ender Tolga Örnek
2007 Taş Yastık Fatih Hacıosmanoğlu
2007 Pazar - Bir Ticaret Masalı Hasan Ben Hopkins
2007 Yumurta Semih Kaplanoğlu
2006 The Net 2.0 Polis memuru Charles Winkler
Dizi
Yıl Yapım Rol Yönetmen
2022- Kara Tahta Arif Kandemir Ender Mıhlar
2021- Orta Kafa Aşk Fikri Bilir Can Evrenol
2021 50m2 Muhtar Selçuk Aydemir
2020-2021 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cevher Kadıoğlu Ersoy Güler
2020 Gençliğim Eyvah Arif Asmalı Deniz Yılmaz Şayir
2018-2020 Jet Sosyete Cengiz Özpamuk Hakan Algül
2016 Hangimiz Sevmedik Şener Yeşil Metin Balekoğlu
2016 Geldim Gördüm Güldüm Cengiz Canbazoğlu Hakan Algül
2015 Kocamın Ailesi Dilaver Şafak Bal
2014 Hom Ofis Hamdi Emre Kavuk
2013 SevdalukMuhtar Ali Yüksel Aksu
2013-2014 Aramızda Kalsın Halil Güzide Balcı
2013-2014 Ben de Özledim Cengiz Onur Ünlü
2011 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Erdal Bakkal Doğan Ümit Karaca
2011-2013, 2021-günümüz Leyla ile Mecnun Erdal Bakkal Onur Ünlü
2007-2009 Parmaklıklar Ardında Ekrem Hakan Gürtop
2007-2008 Kurtlar Vadisi Pusu Deli Hüsnü (seslendirme) Sadullah Şentürk
2007 Sevgili Dünürüm Osman Hakan Algül
2006 Karagümrük Yanıyor Sıtkı
2006 Ezo Gelin Duran
2006 Kırık Kanatlar Şeref
2005 Seni Çok Özledim Serhan Ertunç Dilek Gökçin
2005 Körfez Ateşi Şafak Bakkalbaşıoğlu
2005 Kurşun Yarası Sadullah Celen

Kara Tahta Arif kimdir? Kara Tahta Arif gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 'Arif' karakteri kim oynuyor?

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