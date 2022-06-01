Kara Tahta 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 9. bölüm fragmanı çıktı mı? - Haberler

Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 9. bölüm fragmanı çıktı mı?

KARA TAHTA KONUSU NE?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

KARA TAHTA 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Tahta bugün 8. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

KARA TAHTA 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARA TAHTA 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Irmak ve Atlas'ın fırını küllerinden yeniden yaratma inancı Bekir için oldukça yaralayıcıdır. Arif ise bu olay sonrasında oğlunu korumak için öğretmenini feda etmesi gerektiğinden emin olur. Aylin'in Atlas sayesinde dudaklarından dökülen bir kelime dahi Arif'in fikrini değiştirmez. Bu durum da Sevgi ile gerilim yaşamasına sebep olur. Atlas öğrencilerinden aldığı güçle öğretmenliğe devam etmenin bir yolunu bulur. Son hamlesini yapan Bekir, Cafer'in elindeki tehlikeli bilgiden habersizdir. Bu bilgi yüzünden büyük bir fedakârlık yapmak zorunda kalır. Atlas ve Irmak'ın yakınlığı, dostlarının kuyusunu kazması Bekir'i bambaşka kumpaslara sürükler.

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Irmak gözünü açtığında sadece Atlas'ın yanında olduğunu görür. Cafer ise Bekir'i yaralı halde görünce sevinir ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Bekir, bundan sonra yakın çevresinden daha sık zarar göreceğe benzer. Irmak'ın hastaneden çıkar çıkmaz fırına dönmesi Bekir ve Münevver'i çileden çıkarır. Artık iki ayrı düşman safında yer alan Bekir ve Münevver'e rağmen Irmak ve Atlas arasındaki aşk büyüyerek devam eder. Gözünü hırs bürüyen Bekir, yanlış hamleler yapmaya başlar. En yakını olan kişinin Atlas'ın tarafına geçmesi sadece bir yanlışının sonucudur. Bekir gözünün önünde yaşanan Irmak ve Atlas aşkına daha fazla dayanamaz. İçindeki büyük hırs ve yenilgi gözünü kırpmadan Atlas'ı gölün ortasında ölüme iten Bekir'e dönüşmesine sebep olur.

KARA TAHTA OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç - Atlas Kandemir

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin

Haberler.com - Gündem