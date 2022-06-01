Kara Tahta 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 9. bölüm fragmanı çıktı mı? - Haberler

Kara Tahta 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 9. bölüm fragmanı çıktı mı?
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TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün 8. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün akabinde izleyiciler 9. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Kara Tahta 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 9. bölüm fragmanı çıktı mı? Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...
Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 9. bölüm fragmanı çıktı mı?
Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.
Kara Tahta bugün 8. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
KARA TAHTA 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Irmak ve Atlas'ın fırını küllerinden yeniden yaratma inancı Bekir için oldukça yaralayıcıdır. Arif ise bu olay sonrasında oğlunu korumak için öğretmenini feda etmesi gerektiğinden emin olur. Aylin'in Atlas sayesinde dudaklarından dökülen bir kelime dahi Arif'in fikrini değiştirmez. Bu durum da Sevgi ile gerilim yaşamasına sebep olur. Atlas öğrencilerinden aldığı güçle öğretmenliğe devam etmenin bir yolunu bulur. Son hamlesini yapan Bekir, Cafer'in elindeki tehlikeli bilgiden habersizdir. Bu bilgi yüzünden büyük bir fedakârlık yapmak zorunda kalır. Atlas ve Irmak'ın yakınlığı, dostlarının kuyusunu kazması Bekir'i bambaşka kumpaslara sürükler.
Irmak gözünü açtığında sadece Atlas'ın yanında olduğunu görür. Cafer ise Bekir'i yaralı halde görünce sevinir ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Bekir, bundan sonra yakın çevresinden daha sık zarar göreceğe benzer. Irmak'ın hastaneden çıkar çıkmaz fırına dönmesi Bekir ve Münevver'i çileden çıkarır. Artık iki ayrı düşman safında yer alan Bekir ve Münevver'e rağmen Irmak ve Atlas arasındaki aşk büyüyerek devam eder. Gözünü hırs bürüyen Bekir, yanlış hamleler yapmaya başlar. En yakını olan kişinin Atlas'ın tarafına geçmesi sadece bir yanlışının sonucudur. Bekir gözünün önünde yaşanan Irmak ve Atlas aşkına daha fazla dayanamaz. İçindeki büyük hırs ve yenilgi gözünü kırpmadan Atlas'ı gölün ortasında ölüme iten Bekir'e dönüşmesine sebep olur.
Furkan Andıç - Atlas Kandemir
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin