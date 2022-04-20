Kara Tahta 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle! Kara Tahta yeni bölümde neler olacak?
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TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Kara Tahta 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle! Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Peki, Kara Tahta 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak?
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"Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Tüm olanlara rağmen Irmak bir karar verir. Cevapsız bırakılan soruların yanıtını almak konusunda kendinden emindir.
Münevver, Bekir'i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Irmak, annesinin baskısına rağmen Atlas'la yüzleşmek için okula gider. Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır. Irmak'ın cevabını almak istediği sorular için Atlas'ın bir tercih yapması gerekir. Atlas'ın vereceği bu büyük karar aynı anda çok fazla kişinin hayatını etkiler. İskender'in istediği parayı Bekir'den almak için elinde tuttuğu delil ise tüm dengeleri alt üst edebilecek güçtedir. "
Kara Tahta 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.
- Furkan Andıç - Atlas
- Miray Daner - Irmak
- Cengiz Bozkurt - Arif
- Çiçek Dilligil - Sevgi
- Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
- Onur Durmaz - Cafer
- Selen Uçer - Münevver
- Kerem Arslanoğlu - Bekir
- Taylan Meydan - İskender
- Nizam Namidar - Hikmet
- Yasemin Yazıcı - Esra
- Veda Terzioğlu - İrem
- Murat Danacı - Harun
- Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
- Eylül Uğan - Aylin