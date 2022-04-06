Kara Tahta 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 3. bölüm fragmanı çıktı mı?
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TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün 2. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün akabinde izleyiciler 3. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Kara Tahta 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...
Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 3. bölüm fragmanı çıktı mı?
Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.
Kara Tahta bugün 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
KARA TAHTA 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
"Aşk yüreğin sınavıdır. Kimi geçer kimi kalır…" "Atlas, Irmak'ın kapısından ayrılmak zorunda kalır. Irmak ise cevabını alamadığı sorularla baş başadır. Atlas'ın kapıya dayaması Bekir'i çileden çıkarır. Atlas'tan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Ortadan kaldırmak. Ama Bekir ateşi eliyle tutmayacak bir maşa kullanacaktır. Atlas'ın hiç tahmin edemeyeceği bir maşa…
O sırada Irmak, Atlas'ın karşısına çıkar ve içindekileri döker. İçindeki geç kalmışlık duygusu Atlas'ın diline vurulmuş mühür gibidir. Bu mührün ağırlığında ezilen Atlas, ayağa kalkmak için Aylin'e ve öğretmenliğine tutunur. Ne var ki bu yolda da istemeden karşısına çıkacak kişi öğrencisidir.
İskender'in öğrendiği büyük sır ve Cafer'in yaptığı planlar zamanı gelince Bekir'i etkileyecek, Bekir'in tüm planlarını altüst edecek güçtedir. "
Furkan Andıç - Atlas Kandemir
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin
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