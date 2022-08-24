Kara Tahta 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 20. bölüm fragmanı çıktı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün 19. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün akabinde izleyiciler 20. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Kara Tahta 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 20. bölüm fragmanı çıktı mı? Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...

Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 20. bölüm fragmanı çıktı mı?

KARA TAHTA KONUSU NE?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

KARA TAHTA 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Tahta bugün 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.

KARA TAHTA 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atlas aldığı kötü haberle soluğu hastanede alırken Hikmet Bekir'in peşine düşer. Atlas hastaneye gittiğinde Irmak'a destek olmak için elinden geleni yapar. Ne var ki Irmak büyük bir umutsuzluğun içerisindedir. Onu bu duygudan çıkaracak olan şey ise Aylin'in azmi olacaktır. Bekir Hikmet'i etkisiz hale getirir ve yeni planını devreye koyar. Irmak'ı alıp uzaklaşana kadar Asu'yu elinde tutacaktır. Bunu duyan Irmak, ilk fırsatta Bekir'i arar. Irmak'ın her şeyi öğrendiğini anlayan Bekir için tek çare kalmıştır.

KARA TAHTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bekir'in Irmak'ı kaçırması herkesi perişan eder. Arkadaşlarının gayretiyle bulunan Asu, Bekir'in sahte pasaport yaptırdığını söyler. Atlas, Bekir'le yaptığı telefon konuşmasında her şeyin başladığı yere, göle gittiğini anlar. Bekir, köşeye sıkıştığını anlar ve arabayı göle sürer. Irmak'ı ve kendisini öldürecek kadar gözü kararmıştır. O esnada Atlas gelir ve Irmak'ı kurtarır. Bekir, peşindeki emniyet güçlerine rağmen kaçmayı sürdürür. Bekir'in dışarıda olması Irmak başta olmak üzere herkesi tedirgin eder. Bütün bu sıkıntıların ortasında İstanbul'dan umut dolu bir telefon gelir. Aylin'in doktoru, gözlerinin açılma ihtimaline dair bir haber paylaşır.

KARA TAHTA OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç - Atlas Kandemir

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin