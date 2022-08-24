Kara Tahta 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 20. bölüm fragmanı çıktı mı?
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TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün 19. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün akabinde izleyiciler 20. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Kara Tahta 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 20. bölüm fragmanı çıktı mı? Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...
Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 20. bölüm fragmanı çıktı mı?
Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.
Kara Tahta bugün 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.
KARA TAHTA 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Atlas aldığı kötü haberle soluğu hastanede alırken Hikmet Bekir'in peşine düşer. Atlas hastaneye gittiğinde Irmak'a destek olmak için elinden geleni yapar. Ne var ki Irmak büyük bir umutsuzluğun içerisindedir. Onu bu duygudan çıkaracak olan şey ise Aylin'in azmi olacaktır. Bekir Hikmet'i etkisiz hale getirir ve yeni planını devreye koyar. Irmak'ı alıp uzaklaşana kadar Asu'yu elinde tutacaktır. Bunu duyan Irmak, ilk fırsatta Bekir'i arar. Irmak'ın her şeyi öğrendiğini anlayan Bekir için tek çare kalmıştır.
Bekir'in Irmak'ı kaçırması herkesi perişan eder. Arkadaşlarının gayretiyle bulunan Asu, Bekir'in sahte pasaport yaptırdığını söyler. Atlas, Bekir'le yaptığı telefon konuşmasında her şeyin başladığı yere, göle gittiğini anlar. Bekir, köşeye sıkıştığını anlar ve arabayı göle sürer. Irmak'ı ve kendisini öldürecek kadar gözü kararmıştır. O esnada Atlas gelir ve Irmak'ı kurtarır. Bekir, peşindeki emniyet güçlerine rağmen kaçmayı sürdürür. Bekir'in dışarıda olması Irmak başta olmak üzere herkesi tedirgin eder. Bütün bu sıkıntıların ortasında İstanbul'dan umut dolu bir telefon gelir. Aylin'in doktoru, gözlerinin açılma ihtimaline dair bir haber paylaşır.
Furkan Andıç - Atlas Kandemir
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin