Kara Tahta 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 18. bölüm fragmanı çıktı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün 17. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün akabinde izleyiciler 18. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Kara Tahta 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 18. bölüm fragmanı çıktı mı? Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...

Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 18. bölüm fragmanı çıktı mı?

KARA TAHTA KONUSU NE?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

KARA TAHTA 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Tahta bugün 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.

KARA TAHTA 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atlas, Yasemin'in kaybolan telefonuyla ilgili bu denli endişe ortamı yaratılmasından şüphelenir. Irmak her ne kadar telefonun önemsizliğine dair bahaneler üretmek zorunda kalsa da Atlas ikna olmaz ve telefonu kimin gönderdiğine dair iz sürer. Irmak telefon bulunduğu için mutludur. Bunu yanı sıra Hikmet'in cinayet olayına dair fikirleri de Irmak ve Yasemin'i rahatlatır. Irmak artık düğün hazırlıklarına içtenlikle dahil olur. Yaptıklarının bir oyun olduğunu kabul eden Bekir'in ise düğün günü ortaya çıkacak büyük bir sürprizi vardır.

KARA TAHTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atlas ve Irmak'ın bu mutlu gününe Bekir'in oyunu gölge düşürür. Irmak'ın yaşam mücadelesiyle sonuçlanan oyun, herkesin hayatını alt üst eder. Irmak için gereken kan için de hiç beklenmedik birisine ihtiyaç olur. Hikmet ve Yasemin, Bekir'in Yasemin üzerinde kurduğu kumpası Atlas'a anlatırlar. Atlas hesap sormak için Bekir'e gidecekken Hikmet onu durdurur. Birlikte Bekir'e karşı bir plan yapmaya karar verirler. Gözlerini açtığında Irmak da bu plana dahil olacaktır.

KARA TAHTA OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç - Atlas Kandemir

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin