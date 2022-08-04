Kara Tahta 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Kara Tahta 17. bölüm fragmanı izle! Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kara Tahta yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kara Tahta dizisinin 17. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kara Tahta konusu nedir? Kara Tahta 17. Fragmanı nasıl izlenir! Kara Tahta oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Atlas ve Irmak arasındaki gerilim yükselerek devam eder. Yasemin ve Irmak'ın ise yeni bir gündemi vardır: telefon nerede? Bu problemi Atlas ile paylaşamayan Irmak, Yasemin'le birlikte telefonun izini sürmeye başlar. Okul ise Asuman'ın yaptığı hırsızlıkla çalkalanmaya başlamıştır. Atlas her ne kadar duruma müdahil olmaya çalışsa da kayıp telefon çoktan Asuman'ın üzerine kalmıştır. Telefonun kaybolduğu ve Asuman'ın çalma ihtimaline karşı haber alan Bekir de soluğu Hikmet'in evinde alır. Hikmet, kızıyla ilgili bu önemli bilgiyi Bekir'den öğrenir. İçerisinde önemli bir video barındıran telefon, tehlikeli sayılabilecek bir kişinin eline geçer. Bu kişi ise telefonu başka birisine postalar. Irmak, telefonun gittiği kişiyi öğrenince şok olur.



