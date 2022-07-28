Kara Tahta 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 16. bölüm fragmanı çıktı mı?

Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 16. bölüm fragmanı çıktı mı?

KARA TAHTA KONUSU NE?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

KARA TAHTA 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Tahta bugün 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.

KARA TAHTA 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARA TAHTA 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atlas ve Irmak arasındaki gerilim yükselerek devam eder. Yasemin ve Irmak'ın ise yeni bir gündemi vardır: telefon nerede? Bu problemi Atlas ile paylaşamayan Irmak, Yasemin'le birlikte telefonun izini sürmeye başlar. Okul ise Asuman'ın yaptığı hırsızlıkla çalkalanmaya başlamıştır. Atlas her ne kadar duruma müdahil olmaya çalışsa da kayıp telefon çoktan Asuman'ın üzerine kalmıştır. Telefonun kaybolduğu ve Asuman'ın çalma ihtimaline karşı haber alan Bekir de soluğu Hikmet'in evinde alır. Hikmet, kızıyla ilgili bu önemli bilgiyi Bekir'den öğrenir. İçerisinde önemli bir video barındıran telefon, tehlikeli sayılabilecek bir kişinin eline geçer. Bu kişi ise telefonu başka birisine postalar. Irmak, telefonun gittiği kişiyi öğrenince şok olur.

KARA TAHTA OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç - Atlas Kandemir

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin