Kara Tahta 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 16. bölüm fragmanı çıktı mı?
TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün 15. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün akabinde izleyiciler 16. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Kara Tahta 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 16. bölüm fragmanı çıktı mı? Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...
Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 16. bölüm fragmanı çıktı mı?
KARA TAHTA KONUSU NE?
Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.
KARA TAHTA 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kara Tahta bugün 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.
KARA TAHTA 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
KARA TAHTA 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Atlas ve Irmak arasındaki gerilim yükselerek devam eder. Yasemin ve Irmak'ın ise yeni bir gündemi vardır: telefon nerede? Bu problemi Atlas ile paylaşamayan Irmak, Yasemin'le birlikte telefonun izini sürmeye başlar. Okul ise Asuman'ın yaptığı hırsızlıkla çalkalanmaya başlamıştır. Atlas her ne kadar duruma müdahil olmaya çalışsa da kayıp telefon çoktan Asuman'ın üzerine kalmıştır. Telefonun kaybolduğu ve Asuman'ın çalma ihtimaline karşı haber alan Bekir de soluğu Hikmet'in evinde alır. Hikmet, kızıyla ilgili bu önemli bilgiyi Bekir'den öğrenir. İçerisinde önemli bir video barındıran telefon, tehlikeli sayılabilecek bir kişinin eline geçer. Bu kişi ise telefonu başka birisine postalar. Irmak, telefonun gittiği kişiyi öğrenince şok olur.
KARA TAHTA OYUNCU KADROSU
Furkan Andıç - Atlas Kandemir
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin