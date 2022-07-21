Kara Tahta 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 15. bölüm fragmanı çıktı mı?

Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 15. bölüm fragmanı çıktı mı?

KARA TAHTA KONUSU NE?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

KARA TAHTA 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Tahta bugün 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.

KARA TAHTA 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atlas, gördüğü manzara karşısında karmakarışık duygular yaşar. Yasemin'in bayılmasıyla soluğu hastanede alırlar ve kısa bir süreliğine de olsa gerçekleri sorgulama ertelenir. Yasemin'in bir uçuruma doğru savrulduğunu gören Irmak çaresizlik içindedir. Gerçekleri Atlas'a da anlatamamanın ağırlığını yaşar. Bekir'in Irmak'ın yakınlarında olması sadece Atlas'ı değil Arif ve Münevver'i de rahatsız eder. Yasemin'in telefonuna gelen video yüzünden Irmak soluğu Bekir'in kapısında alır. Bekir'in Irmak'a yönelttiği teklif ise bardağı taşıran son damla olur.

KARA TAHTA OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç - Atlas Kandemir

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin