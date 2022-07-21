Kara Tahta 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 15. bölüm fragmanı çıktı mı?
- Güncelleme:
TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün 14. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün akabinde izleyiciler 15. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Kara Tahta 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 15. bölüm fragmanı çıktı mı? Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...
Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 15. bölüm fragmanı çıktı mı?
KARA TAHTA KONUSU NE?
Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.
KARA TAHTA 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kara Tahta bugün 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.
KARA TAHTA 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Atlas, gördüğü manzara karşısında karmakarışık duygular yaşar. Yasemin'in bayılmasıyla soluğu hastanede alırlar ve kısa bir süreliğine de olsa gerçekleri sorgulama ertelenir. Yasemin'in bir uçuruma doğru savrulduğunu gören Irmak çaresizlik içindedir. Gerçekleri Atlas'a da anlatamamanın ağırlığını yaşar. Bekir'in Irmak'ın yakınlarında olması sadece Atlas'ı değil Arif ve Münevver'i de rahatsız eder. Yasemin'in telefonuna gelen video yüzünden Irmak soluğu Bekir'in kapısında alır. Bekir'in Irmak'a yönelttiği teklif ise bardağı taşıran son damla olur.
KARA TAHTA OYUNCU KADROSU
Furkan Andıç - Atlas Kandemir
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin