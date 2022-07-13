Kara Tahta 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 14. bölüm fragmanı çıktı mı?
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TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün 13. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün akabinde izleyiciler 14. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Kara Tahta 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 14. bölüm fragmanı çıktı mı? Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...
Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 14. bölüm fragmanı çıktı mı?
KARA TAHTA KONUSU NE?
Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.
KARA TAHTA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kara Tahta bugün 13. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 13. bölümünün ardından 14. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
KARA TAHTA 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aylin'in ortadan kaybolması Atlas ve Irmak arasında problem yaratır. Irmak bu konuda kendini suçlamadan duramaz. Tüm şehir Aylin'i bulmak için seferber olur ancak bir kişi Aylin'i bulup getirir. Bu kişi Bekir'dir. Atlas Bekir'in bu olayda iyi niyetli olmadığını düşündüğü için sadece Irmak'la değil Arif'le de gerginlik yaşar. Hikmet'in beklenmeyen misafiri Asu ise tüm dengeleri alt üst edeceğe benzer. Değişen dengelerden en çok kimin nasibini alacağı ise merak konusudur. Irmak'ın Bekir'in artık değiştiğine inanması Atlas'ı derinden üzerken Yasemin büyük bir kumpasın içine düşmüştür.
KARA TAHTA OYUNCU KADROSU
Furkan Andıç - Atlas Kandemir
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin