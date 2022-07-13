Kara Tahta 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 14. bölüm fragmanı çıktı mı?

Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 14. bölüm fragmanı çıktı mı?

KARA TAHTA KONUSU NE?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

KARA TAHTA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Tahta bugün 13. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 13. bölümünün ardından 14. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

KARA TAHTA 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aylin'in ortadan kaybolması Atlas ve Irmak arasında problem yaratır. Irmak bu konuda kendini suçlamadan duramaz. Tüm şehir Aylin'i bulmak için seferber olur ancak bir kişi Aylin'i bulup getirir. Bu kişi Bekir'dir. Atlas Bekir'in bu olayda iyi niyetli olmadığını düşündüğü için sadece Irmak'la değil Arif'le de gerginlik yaşar. Hikmet'in beklenmeyen misafiri Asu ise tüm dengeleri alt üst edeceğe benzer. Değişen dengelerden en çok kimin nasibini alacağı ise merak konusudur. Irmak'ın Bekir'in artık değiştiğine inanması Atlas'ı derinden üzerken Yasemin büyük bir kumpasın içine düşmüştür.

KARA TAHTA OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç - Atlas Kandemir

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin