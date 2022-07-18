Kara Tahta 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Kara Tahta 14. bölüm fragmanı izle! Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kara Tahta dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kara Tahta dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kara Tahta 14. fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle! Kara Tahta 14. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Kara Tahta yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kara Tahta dizisinin 14. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kara Tahta konusu nedir? Kara Tahta 14. Fragmanı nasıl izlenir! Kara Tahta oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Atlas, gördüğü manzara karşısında karmakarışık duygular yaşar. Yasemin'in bayılmasıyla soluğu hastanede alırlar ve kısa bir süreliğine de olsa gerçekleri sorgulama ertelenir. Yasemin'in bir uçuruma doğru savrulduğunu gören Irmak çaresizlik içindedir. Gerçekleri Atlas'a da anlatamamanın ağırlığını yaşar. Bekir'in Irmak'ın yakınlarında olması sadece Atlas'ı değil Arif ve Münevver'i de rahatsız eder. Yasemin'in telefonuna gelen video yüzünden Irmak soluğu Bekir'in kapısında alır. Bekir'in Irmak'a yönelttiği teklif ise bardağı taşıran son damla olur.