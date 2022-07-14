Kara Tahta 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kara Tahta 13. bölüm fragmanı izle! Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kara Tahta yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kara Tahta dizisinin 13. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kara Tahta konusu nedir? Kara Tahta 13. Fragmanı nasıl izlenir! Kara Tahta oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bekir'in varlığı Irmak ve Atlas arasında gerilime sebep olur. Yasemin içine düştüğü felaketten kurtulmak için Bekir'in yardımını kabul etse de çok gergindir. Yasemin'deki bu tuhaf ruh halini fark eden Irmak ve Münevver endişe ederler. Irmak, Yasemin'in sık sık Bekir'le konuştuğunu fark eder ve soluğu Bekir'in yanında alır. Atlas ve Irmak'ın ilişkisini düzeltmek için aileler araya girer. Atlas Irmak'tan özür diler ve Bekir mevzusunu bir daha açmamak üzere birbirlerine söz verirler. Ne var ki Yasemin'in derdini öğrenmeye çalışan Irmak, bu problemi Atlas'la paylaşmaz. Atlas, Irmak'ı takip eder ve karşılaştığı manzara karşısında hayretler içinde kalır.