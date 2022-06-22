Kara Tahta 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 11. bölüm fragmanı çıktı mı?
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TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün 10. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün akabinde izleyiciler 11. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Kara Tahta 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 11. bölüm fragmanı çıktı mı? Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler...
Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 11. bölüm fragmanı çıktı mı?
Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.
Kara Tahta bugün 10. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 10. bölümünün ardından 11. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
KARA TAHTA 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Irmak'ı Atlas'a isteme merasimi Aylin'in konuşmasıyla büyük bir coşkuya dönüşür.
Arif hemen Sevgi'yi arar, müjdeyi ise Aylin telefonda annesine verir. Irmak ve Atlas cephesinde her şey yolundayken Bekir, hapishaneye girmemek için tüm gücünü kullanır. Kartal, yapayalnız kaldığını düşünür ve Cafer ona kol kanat gereceğini söyler. Kartal'ı bu kötü günlerin içinden çekip alacak kişi ise Atlas olacaktır. Bekir'in mahkemesinde Hikmet ik defa cübbesini giyer ve kim olduğunu ilk kez söyleyerek Cafer'i savunur. Duruşmanın sonucu ise büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Atlas ve Irmak ise belki de en büyük sınavlarını Aylin konusunda vermek zorunda kalırlar.
Atlas, Bekir'in İskender'i kullanarak yaptığı planın ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Irmak, Atlas için çok kaygılıdır. Bekir'in planını bozacak olan kişi ise en yakınındaki isimlerden biridir. Bekir'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Münevver için ise dengeler değişmiştir. Irmak'ı nasıl bir tehlikenin içine attığını fark eden Münevver pişmanlık yaşar. Arif, Atlas'ın iyiliğini düşünerek aldığı yanlış kararın bedelini ödemek ister. Öğretmenlikten ayrılmaya karar veren Arif'i bu kararından vazgeçirmeye çalışanlar başarılı olacak mıdır? Irmak'ı istemeye giden Atlas'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Aylin'in konuşması ise gecenin ve hayatlarının en büyük mutluluğu olur.
Furkan Andıç - Atlas Kandemir
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin