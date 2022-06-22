Kara Tahta 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta 11. bölüm fragmanı çıktı mı?

Kara Tahta canlı izle! Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Kara Tahta 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta son bölümde neler olacak? Kara Tahta 11. bölüm fragmanı çıktı mı?

KARA TAHTA KONUSU NE?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

KARA TAHTA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Tahta bugün 10. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 10. bölümünün ardından 11. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

KARA TAHTA 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARA TAHTA 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Irmak'ı Atlas'a isteme merasimi Aylin'in konuşmasıyla büyük bir coşkuya dönüşür.

Arif hemen Sevgi'yi arar, müjdeyi ise Aylin telefonda annesine verir. Irmak ve Atlas cephesinde her şey yolundayken Bekir, hapishaneye girmemek için tüm gücünü kullanır. Kartal, yapayalnız kaldığını düşünür ve Cafer ona kol kanat gereceğini söyler. Kartal'ı bu kötü günlerin içinden çekip alacak kişi ise Atlas olacaktır. Bekir'in mahkemesinde Hikmet ik defa cübbesini giyer ve kim olduğunu ilk kez söyleyerek Cafer'i savunur. Duruşmanın sonucu ise büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Atlas ve Irmak ise belki de en büyük sınavlarını Aylin konusunda vermek zorunda kalırlar.

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atlas, Bekir'in İskender'i kullanarak yaptığı planın ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Irmak, Atlas için çok kaygılıdır. Bekir'in planını bozacak olan kişi ise en yakınındaki isimlerden biridir. Bekir'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Münevver için ise dengeler değişmiştir. Irmak'ı nasıl bir tehlikenin içine attığını fark eden Münevver pişmanlık yaşar. Arif, Atlas'ın iyiliğini düşünerek aldığı yanlış kararın bedelini ödemek ister. Öğretmenlikten ayrılmaya karar veren Arif'i bu kararından vazgeçirmeye çalışanlar başarılı olacak mıdır? Irmak'ı istemeye giden Atlas'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Aylin'in konuşması ise gecenin ve hayatlarının en büyük mutluluğu olur.

KARA TAHTA OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç - Atlas Kandemir

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif Kandemir

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin

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