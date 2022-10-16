TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde kara şimşek yemeği yapıldı. İzleyiciler, kara şimşek yemeğini araştırmaya başladı. Peki, Kara şimşek yemeği nedir, nasıl yapılır? Kara şimşek yemek tarifi! İşte detaylar...

MasterChef kim elendi? 16 Ekim MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef eleme adaylar kimler oldu?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümünde Eleme Gecesi gerçekleşecek. Eleme gecesi bölümünde kara şimşek yemeği yapıldı. İzleyiciler, kara şimşek yemeği araştırmaya başladı. Peki,Kara şimşek yemeği nedir, nasıl yapılır? Kara şimşek yemek tarifi!Detaylar haberimizde...

KARA ŞİMŞEK YEMEĞİ NEDİR?

Mercimek, baklagiller familyasında yer alan Lens cinsine dahil 4 türden biridir. Lens cinsi içinde bulunan tüm türler, mercek şekilleri ve yenilebilir tohumları sebebiyle topluca "mercimekler" olarak anılsa da Lens culinaris "mercimek" denildiğinde en çok akla gelen ve en sık tüketilen mercimek türüdür.

KARA ŞİMŞEK YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Yeşil mercimek tencereye koyulur. 4 su bardağı su ile 20 dakika haşlanır.

Haşlandıktan sonra suyu süzülür ve azıcık yıkanır.

Soğan ve sarımsak yağda kavrulur ve üzerine salçası ilave edilir ve az daha kavrulur.

Sonrasında tencereye alınan yeşil mercimeklerin üzerine kavrulan soğan ve salça ilave edilir.