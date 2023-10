Kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen Selin Ciğerci küplere bindi: Doğru çıkarsa Taksim Meydanı'nda kendimi asarım

Gazeteci Murat Ağırel, Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından bir futbolcu ve eşinin de kara para akladığını ileri sürdü. İddianın ardından eski futbolcu Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci'nin adı gündeme geldi. Telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanlayan Selin Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"DİLAN POLAT BİR ŞEY YAPTIYSA ORTAYA ÇIKAR"

Canlı yayında hakkındaki iddialara isyan eden Selin Ciğerci, şu ifadeleri kullandı: "Herkes iyi olsun, mutlu olsun derken her şeyden o kadar sıkıldım ki... Yaşamadığım linci hiçbir türü kalmadı. Ben hep sessiz kaldım ama bir tek buna cevap veririm. Benim annem ve babam böyle şeylere dayanamaz. Eğer ki kara para aklamada benim adım varsa bu işe bakan kimse bana müebbet hapis cezası verin derim. 5 sene içerisinde vermiş olduğum vergi 40 milyon TL'den fazla. Hala da vergi borcum var onları da parça parça ödüyorum. Her iş insanının olduğu gibi. Dilan Polat konusunda da eğer böyle bir şey yaptıysa zaten ortaya çıkar dedim. Ben konuştuğumda olaylar buralara kadar gelmemiş kara para aklama olayı yoktu. Zaten varsa hem benim hem onun ortaya çıksın."

"KIZIM İÇİN AMERİKA'DA EV ALDIM 'ÜLKEYİ TERK EDİYOR' DEDİLER"

"Kardeşim bile yapsa bunu hemen karakola götürürüm. Benim kara para aklama olayıyla ilgili en ufak bir şeyim yok. Kara paranın ne olduğunu da bu olayda öğrendim. Ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum, bilmiyorum. Amerika'dan ev alıyorum, evladımla ilgili güzel bir şey yapmaya çalışıyorum. Onun için de 'Amerika'ya kaçıyor' diyorlar. Ya ben niye Amerika'ya kaçayım, kaç kere ülke ülke gezdim ben? Ben gezme sevdam bile yok. 41 tane güzellik şubesi verecektim ama vazgeçtim. 34 şubede durdurdum çünkü bu olanlardan midem bulandı. Şu an işlemede her şey ortaya çıkacak o zaman ne diyecek bu insanlar. Bana atmadıkları iftira kalmadı. Ben artık kendimi her şeyden sıyırdım. Ben doğduğum günden beri mücadele ediyorum. Allah bana yürü ya kulum demedi. Babam beni 'sen yüzünden evin bereketi yok' diyerek kovdu, ben vergi rekortmeni olarak geri döndüm."

"KARA PARA AKLAMA OLAYIM VARSA TAKSİM MEYDANI'NDA KENDİMİ ASARIM"

"Boşandıktan sonra 'zengin adamlar seni bulur' dediler. Bana kimse gelmedi, kimse de bana bir şey almadı. Ben her şeyimi kendim yaptım. Benim zengin sevgilim falan yok. İstemiyorum da zaten. 5 senede 40 milyon vergi verdim benim de bira bir şeylerim olsun ya. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım. 34 tane şubem var ben onların tanesini 600-700 binden verdim. Onun içinden bana 150 bin TL kalıyor o da hemen bir yerlere gidiyor."

"MASAK BENİ DE İNCELİYOR, KİM SUÇLUYSA O HAPSE GİRSİN"

"MASAK herkesi inceliyormuş. Ne olur bakıp hemen sonuçlansın. Kim suçluysa o hapse girsin. Kimse savaşı konuşmuyor, herkes bu konuları konuşuyor. Şerefiyle, namusuyla çalışıyorum. Ben 1 yaşında kızım var onun geleceğini kurmaya çalışıyorum. Sinirimden ağlıyorum çünkü günlerdir bana 'sıra sana da gelecek' diyor. Dünyanın en ünlü isimleri beni masaya yatırarak içimi oydular. Hakkımda birçok şey söylendi ama ortaya bir şey çıkmadı. Travmalarıma travma ekliyorsunuz. Psikolojimi bozdular. Ben şu an inceleniyorum ve ben temize çıktıktan sonra beni konuşmaya devam edin. Benim de hatam çıkabilir ne olduğunu bilmiyorum. Bana kara para aklama ve haram parayla ilgili bir şey çıkarsa kendimi öldürürüm. Bu kadar da net bir insanım."