Kara Murat Denizler Hakimi nerede ve ne zaman çekildi seyirciler tarafından araştırılıyor. Kara Murat Denizler Hakimi konusunun ne olduğu ve oyuncuları kimler merak ediliyor. Cüneyt Arkın ve Sevda Karaca'nın başrol oynadığı Kara Murat Denizler Hakimi nerede çekildi izleyenler tarafından araştırılıyor. Kara Murat Denizler Hakimi nerede çekildi? Detaylar haberimizdedir…

KARA MURAT DENİZLER HAKİMİ KONUSU NE?

Kaptan-ı Derya Yunus Paşa, savaş ganimetleriyle İstanbul'a dönmektedir. Kara Korsan ve adamları bu ganimetlere el koyar. Ayrıca Türk köylerine baskın yapıp halkı öldüren bu korsanları cezalandrmak için padişah Kara Murat'ı görevlendirir. Filmde Kara Murat'ın amansız mücadelesi anlatılır.

KARA MURAT DENİZLER HAKİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1977 yılında vizyona giren Kara Murat Denizler Hakimi filmi İstanbul'un farklı yerlerinde çekilmiştir.

KARA MURAT DENİZLER HAKİMİ OYUNCULARI

Cüneyt Arkın - Kara Murat

Sevda Karaca - Kadın korsan Maria

Peter Fabian - Kara Korsan

Hüseyin Baradan - Vargas

Kayhan Yıldızoğlu - Nikolas

Turgut Özatay - Yunus Paşa

Atilla Ergün - Alvarez

Süheyl Eğriboz - Korsan

Kudret Karadağ - Korsan

Hakkı Kıvanç - Korsan

Kadir Kök - Korsan

Yılmaz Kurt - Korsan

Mehmet Uğur - Korsan

Aydın Haberdar - Korsan

Sönmez Yıkılmaz - Korsan

Necip Tekçe - Korsan

Yadigar Ejder - Korsan

Mehmet Yüksel - Korsan

Yusuf Sezer - Osmanlı Askeri

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