İstanbul Valiliği, "ev hapsi" şartıyla tahliye edilen "Kara Mamba" lakaplı Hollandalı uyuşturucu taciri Isaac Bignan hakkında açıklama yaptı. Uyuşturucu taciri hakkında Kara Mamba yakalandı mı? Kırmızı bültenle aranan Isaac Bignan yakalandı mı, son durum ne? Sorularını soran vatandaşlar son dakika gelişmelerini merak ediyor.

Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Bignan, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından Hollanda ve Belçika makamlarınca kırmızı bültenle aranıyordu. Peki, Kara Mamba yakalandı mı? Kırmızı bültenle aranan Isaac Bignan yakalandı mı, son durum ne?

KARA MAMBA YAKALANDI MI?

Hollanda ve Belçika makamlarınca kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan "Kara Mamba" lakaplı Hollandalı uyuşturucu taciri Isaac Bignan, mahkemece "ev hapsi" şartıyla tahliyesinin ardından kaçmak üzereyken yeniden gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ISAAC BİGNAN YAKALANDI MI?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından aranan, Hollanda ile Belçika makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan Hollanda vatandaşı Isaac Bignan'ı 13 Haziran'da yakaladığı belirtildi. Zanlının çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedilen açıklamada, Bignan'ın 15 Eylül'de "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" tedbiriyle mahkemece tahliye edildiği bildirildi.

KARA MAMBA TUTUKLANDI

Açıklamada, "Bahse konu şahsın tahliyesi sonrasında ev hapsini ihlal ederek kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine, Büyükçekmece ilçesinde bulunduğu adres çevresinde tedbir alınmış, şahıs ikametinden ayrılarak araçla kaçmak üzere hareket ettiği esnada ekiplerimizce yeniden gözaltına alınmıştır. Emniyette işlemleri tamamlanarak 16 Eylül'de yeniden İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Isaac Bignan, nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ALİ YERLİKAYA KARA MAMBA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

O açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da gerçekleşen narkotik operasyonunda 4 zehir taciri tutuklandı! İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız! Her an enselerindeyiz! Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, 13 Haziran'da Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, MASAK iş birliğiyle operasyon gerçekleştirilmiş, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers'in arasında bulunduğu 25 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında 25 Haziran'da Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda da Leıjdekkers'in sağ kolu ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İsaac Bignan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu zanlılardan Bignan'ın da aralarında bulunduğu 7'si 1 Temmuz'da tutuklanmıştı.