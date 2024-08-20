Kara İblis filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kara İblis filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kara İblis filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kara İblis filmini izleyecek olanların merak ettiği Kara İblis konusu nedir, Kara İblis oyuncuları kimler ve Kara İblis özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARA İBLİS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Adrian Grunberg'in üstlendiği, başrollerini Josh Lucas, Fernanda Urrejola ve Raúl Méndez'in paylaştığı film "Kara İblis" Kanal D'de ekrana gelecek.

Paul Sturges'in pastoral aile tatili, bölgesini korumak için hiçbir şeyden vazgeçmeyen vahşi bir köpekbalığıyla karşılaştıklarında kabusa dönüşür. İnsanlar ve doğa arasındaki bu destansı savaşta, mahsur kalan ve sürekli saldırı altında olan Paul ve ailesi, kıyıya çıkmanın yolunu bulmaya çalışır

KARA İBLİS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Josh Lucas, Fernanda Urrejola, Raúl Méndez