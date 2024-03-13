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Kara Harp Okulu öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti

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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tümgeneral Yaralı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kara Harp Okulu öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tümgeneral Yaralı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yaralı, deftere şunları yazdı:

"En Büyük Harbiyeli, Ulu Önder Atatürk, kurmuş olduğunuz Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılını yaşadığımız bu günlerde, ilim ve irfan yuvası Kara Harp Okulu'na katılışınızın 125'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını bir kez daha dile getirmek üzere huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkesine ve milletine gönülden bağlı, askerlik mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimsemiş Harbiyeliler; yüce milletimize bugünün ve geleceğin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etme yarışına başlamak için büyük bir azim ve kararlılıkla eğitimlerine devam etmektedirler. Kurulduğu 1834 yılından bugüne silahlı kuvvetlerimize nice kahraman subaylar yetiştiren Harbiye; en zor koşullarda bile doğru karar verip birliğini en mükemmel şekilde sevk ve idare edebilecek, sadece çağı yakalamakla yetinmeyip, çağındaki askeri gelişmelere yön verebilecek lider subaylar yetiştirebilmek maksadıyla, kendini geliştirmekte ve gece gündüz durmadan büyük bir azimle çalışmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mensupları olarak, yüreğimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisi, barış ve güvenliğin teminatı caydırıcı gücümüz ve üstün disiplin anlayışımız artarak devam ederken, asil milletimizin gururu olmaya devam edeceğiz. Siz ebedi uykunuzda huzur içinde yatınız. Yüce Atatürk, bu duygularla manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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