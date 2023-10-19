İsrail- Gazze savaşı devam ederken, İsrail'in Gazze'ye kara harekatını başlatacağına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Kara harekatı ne zaman ve İsrail, Gazze'ye kara harekatını başlattı mı sorularına yanıt aranıyor. İsrail, Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek Gazze'ye 13 gündür bomba yağdırıyor. Peki, Kara harekatı ne zaman? İsrail, Gazze'ye kara harekatını başlattı mı?

Kara harekatı ne zaman? İsrail, Gazze'ye kara harekatını başlattı mı?

Kara harekatı ne zaman ve İsrail, Gazze'ye kara harekatını başlattı mı sorularına yanıt aranıyor. İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Kara harekatı ne zaman? İsrail, Gazze'ye kara harekatını başlattı mı? Detaylar haberimizdedir…

KARA HAREKATI NE ZAMAN?

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek Gazze'ye 13 gündür bomba yağdıran İsrail'de devlet televizyonu dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığı duyurulurken, kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

İSRAİL, GAZZE'YE KARA HAREKATINI BAŞLATTI MI?

KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edilen haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

NETANYAHU ASKERLERLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (sol 2), Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e sızarak saldırılar düzenlediği, ülkenin güneyindeki Be'eri ve Kfar Aza yerleşimlerini ziyaret etti. Gazze yakınlarındaki bu yerleşimlerde incelemelerde bulunan Netanyahu, buradaki askerleriyle buluşarak sohbet etti.