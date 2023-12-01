Kara Doğan, Hayalini Kurduğu Mustang Modelinden Başka Bir Araç Kullanmıyor

Eskişehir'de bakım yaptıran Kara Doğan, çocukluktan beri hayalini kurduğu 1973 model Mustang araçtan başka bir modele binmiyor. Hollanda'da yaşayan ve yılın belli dönemlerinde Eskişehir'e yolu düşen Kara Doğan, 1973 yapımı Mustang model klasik otomobiliyle dikkatleri üzerine topluyor. Mustang modelinin kendisi için bir aşk haline geldiğini ve bu nedenle 3 çocuğuna da aynı araçtan birer tane satın aldığını ifade eden Doğan, arabasını adeta gözünden kıskanıyor.

Aracına Eskişehir'de bakım yaptıran Kara Doğan, çocukluktan beri hayalini kurduğu 1973 model Mustang araçtan başka bir modele binmiyor.

Hollanda'da yaşayan ve yılın belli dönemlerinde Eskişehir'e yolu düşen Kara Doğan, 1973 yapımı Mustang model klasik otomobiliyle dikkatleri üzerine topluyor. Çocukken hayali olan arabayı büyüdüğünde satın alan Doğan, aynı markanın yeni modelleri olmasına rağmen Mustang aracını değiştirmiyor. Mustang modelinin kendisi için bir aşk haline geldiğini ve bu nedenle 3 çocuğuna da aynı araçtan birer tane satın aldığını ifade eden Doğan, arabasını adeta gözünden kıskanıyor.

"Bu Mustang benim için aşk"

Hollanda'da klasik araç ticaretiyle geçimini sağlayan Kara Doğan, çocukluğundan beri hayran olduğu Mustang model araçtan bugüne kadar 29 adet topladığını söyledi. Onlarca klasik aracın ticaretini yapmasına rağmen bu modelden başka araçları tercih etmediğini belirten Doğan, "1979 yılından beri bu işlerle uğraşıyorum. Bu arabayı da Hollanda'da tanıdım. Ondan sonra böyle bir tutku oldu, bırakamadım. Araçlar Amerika'dan dökük halde geliyor, burada topluyorum. Bu Mustang benim için bir aşk, adeta onun bağımlısıyım. Yani hem ticaretini yapmış oluyorum, hem de hobi şeklinde devam ediyor. Böyle araçların ayrı bir hazzı var. Şahsen ben çok keyif alıyorum. Çocuklarım da bu konuda benim kadar hevesliler. 3 tane oğlum var ve hepsine aynı model araçtan birer tane aldım. Şu an elimizde 4 adet Mustang var. Bu araç sürekli olarak elimizde mevcut. Diğer araçların hiçbirisini tercih etmem, benim için araç budur. Yeni araçları sevmiyorum. Ayrıca bunun da yeni modelleri var ama onları da sevmiyorum. Sadece en büyük kasa olan Mach1 modellerini tercih ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR