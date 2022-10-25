Her yıl belirli aralıklarla gerçekleşen Efsane Cuma indirimleri için bu sene de geri sayım başladı. Büyük indirimlerin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bu seneki Black Friday ne zaman? Kara Cuma ne zaman 2022? Black Friday ne zaman, Türkiye'de hangi tarihlerde kutlanıyor?

ABD'de ' Black Friday' (Kara Cuma) olarak adlandırılan alışveriş günleri ülkemizde de 'Efsane Cuma', 'Muhteşem Cuma' gibi farklı isimlerle kutlanıyor. Dünyanın pek çok yerinde Black Friday ile alışveriş tutkunları önemli markaların dev indirimlerini bekliyor. Peki, Bu seneki Black Friday ne zaman? Kara Cuma ne zaman 2022? Black Friday ne zaman, Türkiye'de hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte detaylar haberimizde...

2022 EFSANE CUMA NE ZAMAN?

Ekim ayının ortalarına gelmemiz ile birlikte Efsane Cuma indirimleri gündeme geldi. Dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen Efsane Cuma indirimleri bu yıl 25 Kasım Cuma günü başlayacak.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NEDİR?

Dünya genelinde Black Friday olarak adlandırılan indirim günleri, Türkiye'de "Muhteşem ya da Efsane Cuma" olarak biliniyor. Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.

Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.

1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.

1920'lerde gelenekselleşmeye başlar. 1961'de ise çokta hoş olmayan görüntülere sahne olan Şükran Günü sonrası indirimi, Black Friday olarak anılması polisler tarafından kullanılmasıyla başlar.

Black Friday olarak anılmasının sebebi, o gün oluşan alışveriş hacmi, trafik kazaları ve hatta insanlar arasındaki şiddet gibi birçok durum bu ismin kullanılması neden oldu. Polisler, şehir merkezindeki ve alışveriş alanlarındaki, yaya ve otomobil trafiğini tanımlamak için bu ismi kullandı.

1950'lerde insanlar şükran gününden bir gün sonra hafta sonu tatilini uzatmak için hasta olduklarını söyleyerek izinler almaya başladılar. Mağazalarında açık olduğunu bilen insanlar çılgınca alışveriş yapmaya çoktan başlamışlardı. Şirketler, kimlerin yasal olarak hasta olduğunu tespit etmek yerine o günü ücretli tatil olarak eklediler. Yani Black Friday, tarihi adını almadan çok önce yoğun bir alışveriş günüydü.

HANGİ MAĞAZALARDA İNDİRİM OLACAK?

Henüz markalardan net bir açıklama yapılmadı ancak Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş sitelerinin ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Efsane Cuma indirimi yapması bekleniyor.