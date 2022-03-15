Kara Bela nerede çekildi? Kara Bela ne zaman çekilmiştir, hangi yılda çıktı? - Haberler

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Kara Bela nerede çekildi? Kara Bela ne zaman çekilmiştir, hangi yılda çıktı?

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Kara Bela nerede çekildi? Kara Bela ne zaman çekilmiştir, hangi yılda çıktı?

Bir zamanların popüler dizisi Leyla ile Mecnun'un senaristi olarak ünlenen Burak Aksak'ın ikinci filmi olan Kara Bela nerede çekildi? Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan Kara Bela, izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Peki, Kara Bela kimin eseri? Kara Bela konusu nedir? Kara Bela ne zaman çekilmiştir, hangi yılda çıktı?

Kara Bela nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyenleri ekrana bağlayan Kara Bela filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. BKM Film yapımcılığında 18 Eylül 2015 tarihinde vizyona giren komedi filmi Kara Bela (yerli sinema) seyircinin takdirini toplamayı başardı. Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Kara Bela filmi herkes tarafından beğenilen bir film haline geldi. Kara Bela filmi konusu, oyuncuları ve Kara Bela özeti!

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela'nın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri bulunuyor.

Kara Bela nerede çekildi? Kara Bela ne zaman çekilmiştir, hangi yılda çıktı?

Kara Bela filmi, İstanbul, Adana ve Gaziantep'te çekimleri yapıldı. İzleyenlere sıcacık bir komedi filmi seyrettiren bu filmin senaristi, bir dönemin ünlü dizisi Leyla ile Mecnun'un senaristi olarak popüler olan Burak Aksak'tır.

  • Cengiz Bozkurt : Kudret
  • Seda Bakan : Burcu
  • Erkan Kolçak Köstendil : Güven
  • Cihan Ercan : Efkan
  • Tarık Ünlüoğlu : Atılgan
  • Berat Yenilmez
  • İştar Gökseven
  • Erdal Tosun

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