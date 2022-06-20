Kara Bela nerede çekildi? Kara Bela filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Kara Bela ne zaman çekildi, ne zaman çıktı?

Kara Bela nerede çekildi? Bir zamanların popüler dizisi Leyla ile Mecnun'un senaristi olarak ünlenen Burak Aksak'ın ikinci filmi olan Kara Bela nerede çekildi? Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan Kara Bela, izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Peki, Kara Bela kimin eseri? Kara Bela konusu nedir? Kara Bela ne zaman çekilmiştir, hangi yılda çıktı?

KARA BELA FİLMİ KONUSU NE?

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela'nın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri bulunuyor.

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ?

Kara Bela filmi, İstanbul, Adana ve Gaziantep'te çekimleri yapıldı. İzleyenlere sıcacık bir komedi filmi seyrettiren bu filmin senaristi, bir dönemin ünlü dizisi Leyla ile Mecnun'un senaristi olarak popüler olan Burak Aksak'tır.

KARA BELA OYUNCULARI

Cengiz Bozkurt : Kudret

Seda Bakan : Burcu

Erkan Kolçak Köstendil : Güven

Cihan Ercan : Efkan

Tarık Ünlüoğlu : Atılgan

Berat Yenilmez

İştar Gökseven

Erdal Tosun

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