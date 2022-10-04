Bugün Star TV'de Kara Bela filmi ekranlara gelecek. Film için izleyiciler, Kara Bela konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Bela filmi nerede çekildi, hangi şehir? Kara Bela ne zaman çıktı? araştırması yapıyor. Peki, Kara Bela konusu nedir? Kara Bela oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Kara Bela bugün Star TV'de saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Film başlamadan önce konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

KARA BELA HANGİ YIL YAPIMI?

Kara Bela, yönetmen ve senaristliğini Burak Aksak'ın gerçekleştirdiği 2. sinema filmidir. 18 Eylül 2015'te vizyona giren Kara Bela filmi, halka açık bir gala düzenleyerek Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki galayı yaklaşık beş bin biletli izleyici izledi.

2015 yapımı komedi filmin başrollerini Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil paylaşmışlardır. Filmde diğer rollerde Cihan Ercan, Berat Yenilmez, Tarık Ünlüoğlu, Hasibe Eren, İştar Gökseven, Erdal Tosun, Hakan Salınmış, Sadi Celil Cengiz, Benian Dönmez ve Seda Telciler yer alırken, Zihni Göktay ve Zerrin Sümer de konuk oyuncu olarak rol almışlardır. Yapımcılığını Aksak'ın ilk sinema filmi Bana Masal Anlatma filminde olduğu gibi BKM Film'in yaptığı film, 18 Eylül 2015'te gösterime girdi.

Filmin çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep'te yapıldı. Filmin tanıtımı için söz ve müziği Seda Bakan'ın müzisyen eşi Ali Erel'e ait olan Kara Bela şarkısı için Cengiz Bozkurt ve Seda Bakan stüdyo kaydı yapıp klip çektiler.

KARA BELA KONUSU NEDİR?

Hayatı hep başkalarının (babasının ve özellikle eşinin) kurallarına göre yaşamış olan Kudret'in düzeni sürpriz olaylarla altüst olur. Hayata karşı bocaladığı bir anda gördüğü rüyayı ciddiye alır ve çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e yola çıkar. Filmin bundan sonrası bir yol filmi klasiğine dönüşür. Yolda istemeden de olsa yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret ve yol arkadaşları, bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda hem dostluğun önemini keşfedecekler, hem de kuralsız yaşanan bir maceranın keyfini süreceklerdir.

KARA BELA OYUNCU KADROSU

Cengiz Bozkurt Kudret

Seda Bakan Burcu

Erkan Kolçak Köstendil Güven

Cihan Ercan

Tarık Ünlüoğlu Atılgan

Berat Yenilmez Zabıta

Hasibe Eren Kudret'in karısı

İştar Gökseven Komiser

Erdal Tosun Düğün sahibi

Hakan Salınmış

Sadi Celil Cengiz Otelci

Benian Dönmez

Seda Telciler

Zihni Göktay Baba

Zerrin Sümer Anne