Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 29. bölüm TRT 1 HD izleme linki!

"Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak. Peki, Kara Ağaç Destanı 29. bölüm TRT 1 HD izleme linki var mı?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fabrikadaki patlamayı Celal Ağa'nın yapmadığı anlaşıldıktan sonra herkesin aklındaki tek soru kimin yaptığıdır. Celal Ağa ve Sultan bir yandan, Ömer diğer yandan araştırma içindeyken gizli düşmanın çok yakınlarında olduğunun farkında değillerdir. Çoban Ali ve Zeynep kaçınca Kara Ağaç'ta herkes bu büyük sevdadan haberdar olmuştur. Celal Ağa her ikisini de bulup öldürmeye kararlıdır. Bunu çok iyi bilen Ömer ve Sultan, Celal Ağa'dan önce Çoban Ali ile Zeynep'i bulmak için harekete geçer. Fakat ikisi bu yolculukta kendi iç hesaplaşmalarıyla ve söz geçiremedikleri duygularıyla baş etmek zorundadır. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor.

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KARA AĞAÇ DESTANI YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kara Ağaç Destanı dizisi gerçek bir hikaye değildir, kurgudur.

KARA AĞAÇ DESTANI CANLI İZLME LİNKİ

Kara Ağaç Destanı dizisini TRT 1 platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.