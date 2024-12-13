Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
Devrik lider Esad ile ilgili çarpıcı iddia: Rus vatandaşı olabilir
Devrik lider Esad ile ilgili çarpıcı iddia: Rus vatandaşı olabilir
Suriye'den geri çekilen Rusya konvoyuna ayakkabılarını gösterdiler
Suriyeli muhalifler geri çekilen Rus konvoyunu böyle uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Suriye meselesi turnusol oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki

Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 29. bölüm TRT 1 HD izleme linki!

Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 29. bölüm TRT 1 HD izleme linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu'nun kadim topraklarında, geçmişten günümüze uzanan bir serüvenin izlerini taşıyan "Kara Ağaç Destanı", 1950 ve 1970'li yıllar arasındaki dönemi mercek altına alıyor. Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 29. bölüm TRT 1 HD izleme linki!

"Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak. Peki, Kara Ağaç Destanı 29. bölüm TRT 1 HD izleme linki var mı?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fabrikadaki patlamayı Celal Ağa'nın yapmadığı anlaşıldıktan sonra herkesin aklındaki tek soru kimin yaptığıdır. Celal Ağa ve Sultan bir yandan, Ömer diğer yandan araştırma içindeyken gizli düşmanın çok yakınlarında olduğunun farkında değillerdir. Çoban Ali ve Zeynep kaçınca Kara Ağaç'ta herkes bu büyük sevdadan haberdar olmuştur. Celal Ağa her ikisini de bulup öldürmeye kararlıdır. Bunu çok iyi bilen Ömer ve Sultan, Celal Ağa'dan önce Çoban Ali ile Zeynep'i bulmak için harekete geçer. Fakat ikisi bu yolculukta kendi iç hesaplaşmalarıyla ve söz geçiremedikleri duygularıyla baş etmek zorundadır. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor.

.

KARA AĞAÇ DESTANI YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kara Ağaç Destanı dizisi gerçek bir hikaye değildir, kurgudur.

KARA AĞAÇ DESTANI CANLI İZLME LİNKİ

Kara Ağaç Destanı dizisini TRT 1 platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Her ilde yeni bir mahalle kurulacak
img

İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
img

Hastanelerde ve tıp merkezlerinde bu hizmet zorunlu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Twente-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak
Beşiktaş'a Avrupa'da yasak
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler

Son Dakika Haberleri

MasterChef Erim ablası Eda kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Erim annesi neden katılmadı? MasterChef Erim annesi öldü mü, yaşıyor mu? MasterChef Onur annesi Müşerref Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Şirin annesi Azar Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Semih annesi Fatma Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kerem annesi Nükhet Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Eda annesi Melek Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Beyza annesi Hacer Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bodrumspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bodrumspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Eyüpspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Eyüpspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.