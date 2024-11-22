Anadolu'nun kadim topraklarında, geçmişten günümüze uzanan bir serüvenin izlerini taşıyan "Kara Ağaç Destanı", 1950 ve 1970'li yıllar arasındaki dönemi mercek altına alıyor. Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 26. bölüm TRT 1 HD izleme linki!

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, Celal Ağa'dan aldığı toprakları köylülere dağıtmıştır. Şimdi sıra ürünü toplayıp Celal Ağa'nın gücünü kırmaya gelmiştir. Fakat sessiz bir şekilde planlarını yürüten Celal Ağa'nın teslim olmaya niyeti yoktur. Ömer'den intikamını almak için ne yapacaktır? Diğer taraftan Sultan'ın korktuğu başına gelmiş; Ömer, Gülnaz'ı "hanımım" diyerek herkese ilan etmiştir. Bu durum Sultan'ı bir kararın eşiğine getirir. Ya öz ailesini ya da sevdasını seçecektir. Bu aşamada Celal Ağa'nın yapacağı sürpriz bir teklif işleri daha da karıştırır. Hasat bereketinde Asiye hanımağalığını gösterir. Kumru'yu büyük bir bozguna uğratır. Buna rağmen Kumru dik duruşundan ödün vermez. Celal Ağa, nasıl olsa bunun hesabını Asiye'den soracaktır. Nefesler tutulmuşken Celal Ağa öyle bir yol izler ki herkes şaşkına döner. Konakta bütün dengeler bir anda değişecektir.

KARA AĞAÇ DESTANI YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kara Ağaç Destanı dizisi gerçek bir hikaye değildir, kurgudur.

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜDE NELER OLDU?

Öğrendiği sırla hayatı altüst olan Sultan, Kara Ağaç'ta kalmaya verir. Diğer tarafta Ömer ile Gülnaz'ın düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürer. Karaağaç'a has adetlerle yürütülen düğün süreci Ömer'e ağır gelir. Ayten, hapisten kurtulmak için sırrı Latif Bey'le de paylaşmaya karar verir. Latif Bey, Celal Ağa'ya karşı kullanacağı bu fırsatı kaçırmaz. Celal Ağa, sessiz ve derinden ilerleyerek büyük planına devam eder. Celal Ağa, istediğini elde ederse Kara Ağaç'ın rakipsiz, tek hâkimi olacaktır.

KARA AĞAÇ DESTANI CANLI İZLEME LİNKİ

Kara Ağaç Destanı dizisini TRT 1 platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.