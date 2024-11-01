Anadolu'nun kadim topraklarında, geçmişten günümüze uzanan bir serüvenin izlerini taşıyan "Kara Ağaç Destanı", 1950 ve 1970'li yıllar arasındaki dönemi mercek altına alıyor. Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 23. bölüm TRT 1 HD izleme linki!

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Raziye, hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Ömer, bundan dolayı derin bir acı içindedir. Annesine şimdiye kadar zarar veren herkesten tek tek hesap sormaya kararlıdır. Sultan, onu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Ömer artık Kara Ağaç'ta kendi adaletini uygulayacaktır. Diğer tarafta Celal Ağa, adım adım kendisine doğru gelen Ömer'i durdurmak için çare arar. Fakat ne yaparsa yapsın Ömer'e ulaşamaz ve kaçınılmaz son gerçekleşir. Ömer ve Celal Ağa karşı karşıya gelir. Geriye tek bir soru kalır: Ömer'in Celal Ağa'ya uygulayacağı adalet ne olacaktır? "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor.

KARA AĞAÇ DESTANI YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kara Ağaç Destanı dizisi gerçek bir hikaye değildir, kurgudur.

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜDE NELER OLDU?

Öğrendiği sırla hayatı altüst olan Sultan, Kara Ağaç'ta kalmaya verir. Diğer tarafta Ömer ile Gülnaz'ın düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürer. Karaağaç'a has adetlerle yürütülen düğün süreci Ömer'e ağır gelir. Ayten, hapisten kurtulmak için sırrı Latif Bey'le de paylaşmaya karar verir. Latif Bey, Celal Ağa'ya karşı kullanacağı bu fırsatı kaçırmaz. Celal Ağa, sessiz ve derinden ilerleyerek büyük planına devam eder. Celal Ağa, istediğini elde ederse Kara Ağaç'ın rakipsiz, tek hâkimi olacaktır.

KARA AĞAÇ DESTANI CANLI İZLME LİNKİ

Kara Ağaç Destanı dizisini TRT 1 platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.