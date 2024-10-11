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Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki!

Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki!
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Anadolu'nun kadim topraklarında, geçmişten günümüze uzanan bir serüvenin izlerini taşıyan "Kara Ağaç Destanı", 2050 ve 2070'li yıllar arasındaki dönemi mercek altına alıyor. Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm TRT 1 HD izleme linki!

"Kara Ağaç Destanı"nda; 2050 ve 2070'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak. Peki, Kara Ağaç Destanı 20. bölüm TRT 1 HD izleme linki var mı?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in mahkeme zamanı gelmiştir. Savcı'nın dosyadan alınmasıyla beraber Ömer için her şey daha da zora girmiştir. Yeni hazırlanan iddianameye göre Ömer için idam istenmektedir. Sultan, Ömer'in kurtulması için büyük bir plan yapar. Herkesin desteğini alan Sultan mahkeme sonunda Ömer'i kurtarabilecek midir? Öte yandan Celal Ağa ise konağında bulunan belge sebebiyle mahkemeye çağrılır. Bütün derdi kendini aklamak olan Celal Ağa, Ömer'in kurtuluşu için Sultan'a teklifini hatırlatır. Mahkeme günü geldiğinde herkesin aklında tek bir soru vardır. Celal Ağa'ya Ömer'in bu suçları işleyip işlemediği sorulduğunda cevabı ne olacaktır?

KARA AĞAÇ DESTANI YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kara Ağaç Destanı dizisi gerçek bir hikaye değildir, kurgudur.

KARA AĞAÇ DESTANI CANLI İZLME LİNKİ

Kara Ağaç Destanı dizisini TRT 1 platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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