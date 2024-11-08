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Kar yağışı ne zaman? Bu hafta kar yağacak mı?

Kar yağışı ne zaman? Bu hafta kar yağacak mı?
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Kış ayına girdiğimiz bugünlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. Yağışlı havayı ise pek çok şehir iple çekiyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kötü haberi verdi. Peki, Kar yağışı ne zaman? Bu hafta kar yağacak mı?

Yurt genelinde kış mevsimi ve soğuklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye devam ederken meteoroloji uzmanları merakla beklenen kar yağışı için tarih verdi. Cumartesi öğlenden sonra Marmara'da başlayacak yağışların salı gününe kadar devam edeceğini belirten uzmanlar "Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek" yorumunda bulundu. Kar yağışı ne zaman? Bu hafta kar yağacak mı?

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Kış ayına girdiğimiz bugünlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. Yağışlı havayı ise pek çok şehir iple çekiyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kötü haberi verdi.

MGM, bugün yurdun genelinde yağış görülmeyeceğini aktarırken, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini belirtti. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanması da bekleniyor.

BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabı üzerinden haftalık hava tahminini açıkladı. Şen, gelecek haftayı işaret ederek nerelerde yağmur ve kar görüleceğini paylaştı. Şen, "Bugün ve yarın yurtta yağış yok. Cumartesi öğleden sonra Marmara'ya hafif yağmur geliyor. Pazar, pazartesi de devam eder. Pazar pazartesi İç Anadolu, Akdeniz ve GDA (Güney Doğu Anadolu) da yağmur görülüyor. Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek, yurtta bugün ve yarın sıcaklıklar 2-3 derece artıyor." ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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