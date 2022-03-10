Kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

Kar yağışı ne kadar sürecek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "turuncu" kodla uyarı yaptı. Karla mücadele ekipleri alarma geçti. 20 santimetrenin üzerinde karın birikme ihtimali tedbirleri beraberinde getirdi. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve fırtınası için tedbirler alındı. Okullarda eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Hava ve deniz yollarında seferler iptal edildi. Peki, Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kar yağışı ne zaman bitecek? Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte meteoroloji tahminleri!

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'den yapılan açıklama göre; Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkat!

AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Bursa, Sakarya, Yalova, Kocaeli'de kronik hasta, engelli ve hamileler, İstanbul'da ise tüm kamu personeli bugün idari izinli sayılacak. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde görevli personel kapsam dışında olacak.

HAVA VE DENİZ ULAŞIMINDA SEFER İPTALLERİ

Yoğun kar yağışı ve fırtına beklentisi hava ve deniz ulaşımında iptallere neden oldu. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında, THY'nin bugün ve yarın yapılması planlanan 418 seferi iptal edildi. İDO ve BUDO'nun da bazı seferleri yapılmayacak.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda 28 binden fazla personel görev başında olacak. 2 bin 500'den fazla araç ise hazır bekletiliyor. Marmaray ve metro seferleri gece 2'ye kadar uzatıldı. Ayrıca ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların şehre girişi İstanbul içinde bulunanların da trafiğe çıkışları saat 04.00'ten itibaren yasaklandı. Uyarılar sürerken, dün şehrin özelikle yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Yetkililer, don ve buzlanma uyarısı yaptı.

KAR TÜM TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

YOLA ÇIKACAKLARA UYARIDA BULUNULDU

Perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta Konya-Antalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası ve soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

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