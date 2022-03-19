Kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini arttırdı

İSTANBUL - İstanbul'da aralıklarla süren kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından başlayan kar İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yarın da sürmesi beklenen kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini arttırdı. Aniden bastıran kar, zaman zaman üst geçitte yürüyen vatandaşlara da zor anlar yaşattı.