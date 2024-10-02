Bolu'da aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı başladı mı? Nerelere kar yağdı?

KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI?

BOLU

Bolu'da aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. Köroğlu dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkez Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kartalkaya'ya hafif şekilde kar yağdı. Kar yağışı kısa sürerken zeminde etkili olmadı.

ERZİNCAN

Hava sıcaklığının hissedilir derece düştüğü Erzincan'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Erzincan kent merkezlerinde aralıklı yağmur yağışı etkili olurken yüksek kesimlerde mevsimin ikinci kar yağışı görüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. En düşük hava sıcaklığı Ergan ve Munzur Dağlarında sıfır derecenin altına düştü.

BAYBURT

Hava sıcaklığının hissedilir derece düştüğü Bayburt'ta yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağışı Kop Dağı'nın zirvelerini beyaza büründürdü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. En düşük hava sıcaklığı Kop Dağında sıfır derecenin altına düştü. Sis ve pusun hakim olduğu Kop Dağının üst kesimlerinde kar yağışı görüldü. Kar bazı noktaları tamamen beyaz örtüyle kapladı.

ERZURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yurt genelinde sıcaklıklar hızla düştü. Erzurum'un Palandöken Dağı'na kar yağdı. Zirve beyaza bürünürken sıcaklıklar da eksiye düştü.

Meteoroloji? Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini ve sağanak yağışın hakim olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıların ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları aniden düştü. Soğuk havanın ve kar? yağışının eksik olmadığı Erzurum?'da ise yılın ilk karı yağdı.