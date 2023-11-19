Kar yağdı, sürücüler oto lastikçilere akın etti Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarına kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu.

Kar yağdı, sürücüler oto lastikçilere akın etti

KARS - Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarına kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu.

Kentte havaların iyi gitmesini fırsat bilen ve araçlarına kışlık lastiklerini taktırmayan sürücüler, kar sürpriziyle karşılaştı. Yüksek kesimlerde bulunan ilçelerin büyük çoğunluğunda etkili olan kar yağışı en çok oto lastikçilere yaradı. Soluğu oto lastikçilerde alan sürücüler, 1 Aralık'ı beklemeden lastiklerini değiştirdi.

Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden sürücüler, "Evet 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulaması başlıyor. Kars'a kış erken geliyor, kar yağıyor. 1 Aralık'ı beklemedik. Tedbirlerimizi almak için lastikçiye geldik, kış lastiklerimizi taktırmak için şu an buradayız. Bayağı bir kalabalık, bayağı bir yoğunluk var. Kars'ta zor geçiyor ve erken geliyor. Biz de şimdiden tedbirimizi almaya başladık" dedi.

Öte yandan, lastikçilerin yolunu tutan sürücüler yoğunluğa neden olurken, bazı sürücüler ise lastiklerini değiştirmek için saatlerce bekledi. Yazlık lastiklerini araçlarından çıkararak, kışlık lastiklerini taktıran sürücüler, güvenli bir şekilde yollarına devam etti.