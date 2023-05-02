Kar yağacak mı, nereye yağacak ve kar yağışı Mayıs ayında olacak mı soruları gündeme geliyor. Sivas ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle mayıs ayının ilk gününde kar yağdı. Peki, Kar yağacak mı, nereye yağacak? Kar yağışı Mayıs ayında olacak mı?

Mayıs ayının ilk gününde iki kentimize kar yağdı. Ardından kar yağacak mı, nereye yağacak ve kar yağışı Mayıs ayında olacak mı soruları gündeme geliyor. Kar yağacak mı, nereye yağacak ve kar yağışı Mayıs ayında olacak mı soruları merak ediliyor. Kar yağacak mı, nereye yağacak? Kar yağışı Mayıs ayında olacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KAR YAĞACAK MI?

Sivas ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle mayıs ayının ilk gününde kar yağdı. İki kentte de araç ve ağaçlar karla kaplandı.

KAR YAĞIŞI MAYIS AYINDA OLACAK MI?

Mayıs ayının ilk gününde iki kentimize kar yağdı. Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. Aniden bastıran karla karışık yağmur ve kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmaya çalıştı. Karın yoğunlaştığı TOKİ'ler mevkisinde araç ve ağaçlar karla kaplandı. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Sivas'ta son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışını beraberinde getirdi. Koyulhisar ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kızılelma köyünde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte köy beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.