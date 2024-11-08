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KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı!

KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı!
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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kış aylarının gelmesiyle beraber kar ne zaman yağacak ve İstanbul'a kar yağacak mı soruları gündeme geliyor. Yurt genelinde kış mevsimi ve soğuklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye devam ederken meteoroloji uzmanları merakla beklenen kar yağışı için tarih verdi. Peki, kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı!

Kar ne zaman yağacak? Kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde sıcaklıklar hâlâ mevsim normallerinde seyrediyor. Yağışlı hava beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

MGM, bugün yurdun genelinde yağış görülmeyeceğini aktarırken, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini belirtti. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanması da bekleniyor.

KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı!

GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabı üzerinden haftalık hava tahminini açıkladı. Şen, gelecek haftayı işaret ederek nerelerde yağmur ve kar görüleceğini paylaştı. Şen, "Bugün ve yarın yurtta yağış yok. Cumartesi öğleden sonra Marmara'ya hafif yağmur geliyor. Pazar, pazartesi de devam eder. Pazar pazartesi İç Anadolu, Akdeniz ve GDA (Güney Doğu Anadolu) da yağmur görülüyor. Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek, yurtta bugün ve yarın sıcaklıklar 2-3 derece artıyor." ifadelerini kullandı.

KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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