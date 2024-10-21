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Kar yağacak mı? 20-21-22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı var mı?

Kar yağacak mı? 20-21-22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı var mı?
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Soğuk havanın giderek etkisini arttırmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyarı üstüne uyarıda bulundu. Kar yağacak mı? 20-21-22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış ve kar uyarısı yaptı. 20-21-22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı var mı? Kar yağacak mı?

BU HAFTA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bilecik ve Sivas çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu'nun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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