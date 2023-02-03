İstanbul'da 6 Şubat günün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli Kar tatili olacak mı? Sorusunu merak ediyor. Bu nedenle 6 Şubat Pazartesi günü okullar kar nedeniyle tatil edilecek mi? Sorusu en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki, Kar tatili olacak mı? 6 Şubat Pazartesi günü okullar kar nedeniyle tatil edilecek mi?

Kar tatili olacak mı? Sorusu, 20 Cm'i bulacağı söylenen kar yağışı nedeniyle merak ediliyor. Yarıyıl tatilinin sona ereceği gün olarak bilinmekte olan 6 Şubat Pazartesi günü etkili olacak kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tatilin uzatılıp, uzatılmayacağını merak etmekte ve Kar tatili olacak mı? Sorusunu arama motorları üzerinde sorgulatmakta. Peki, Kar tatili olacak mı? 6 Şubat Pazartesi günü okullar kar nedeniyle tatil edilecek mi?

KAR TATİLİ OLACAK MI?

İstanbul'da pazar ve pazartesi günü etkili olacağı ve yaklaşık 20 Cm'yi bulacağı tahmin edilen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edileceğine dair henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle 6 Şubat tarihinde İstanbul'da eğitim-öğretim'e olağan bir şekilde devam edilecektir. Yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

Şubat ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başlarken, birçok ilçede atıştıran kar yağışı sonrası megakentte yaşayan vatandaşlar şehri beyaza bürüyecek asıl kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyordu. Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı salı gününe kadar devam edecek.

TARİH METEOROLOJİ'NİN RAPORUYLA NETLEŞTİ

Şubat ayıyla birlikte sıcaklıkların iyiden iyiye düşmesiyle İstanbullular megakenti beyaz örtüyle kaplayacak kar yağışına kilitlenirken, merakla beklenen tarih Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporuyla netleşti.

İSTANBUL'A PAZAR AKŞAMI KAR GELİYOR

İstanbul Valiliği'nin de doğruladığı tarihe göre megakentte pazar akşamı etkili bir kar yağışı bekleniyor. Yağışların 3 gün boyunca İstanbul'da etkisini sürdüreceği ifade edildi.