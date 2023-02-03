Kar tatili olacak mı 2023 ve okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Sömestr tatili uzayacak mı ve okullar ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı geldi. Peki, Kar tatili olacak mı 2023? Okullar tatil olacak mı? Sömestr tatili uzayacak mı?

Şubat ayıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başladı. Kar tatili olacak mı 2023 ve okullar tatil olacak mı sorusu gündeme geliyor. Sömestr tatili uzayacak mı ve okulların ne zaman açılacağı merakla bekleniyor. Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporu yayınlandı. Kar tatili olacak mı 2023? Okullar tatil olacak mı? Sömestr tatili uzayacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KAR TATİLİ OLACAK MI 2023?

Şubat ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başlarken, birçok ilçede atıştıran kar yağışı sonrası megakentte yaşayan vatandaşlar şehri beyaza bürüyecek asıl kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyordu. Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı salı gününe kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SÖMESTR TATİLİ UZAYACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım! Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Okullar için henüz bir açıklama gelmedi. Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar dersbaşı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.