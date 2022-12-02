Kar ne zaman yağacak? Yılın ilk karı hangi tarihte yağacak? Türkiye'ye ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi!

Türkiye'nin birçok ilinde karla karışık yağmur yağışı etkisini gösterirken, çoğu kentte ise hava güneşli. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte Kar ne zaman yağacak? Sorusu en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Kar ne zaman yağacak? Yılın ilk karı hangi tarihte yağacak? İşte, Türkiye'ye ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi!

Dünya genelinde doğalgaz sıkıntısının başlaması ve enerjiye art arda gelen zamlar, vatandaşların gözünü de hava durumuna çevirdi. Doğalgaz fiyatları nedeniyle birçok kişi Kar ne zaman yağacak? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Aralık ayının gelmesi ile birlikte havalar yavaş yavaş soğurken, kar yağışının ne zaman etkili olacağı da merak edilmeye başlandı.Peki, Kar ne zaman yağacak? Yılın ilk karı hangi tarihte yağacak? İşte, Türkiye'ye ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi!

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, katıldığı bir programda kar yağışlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunurken ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi. Bozkurt, "Şehir merkezlerine kar yağışı Kasım ayının sonunda gelecek. Ama ilk ciddi kış provası 10-15 Aralık tarihleri arasında olacak. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı hava olacak" ifadelerini kullandı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

La Nina kışı Aralık ayının sonunda Ocak ayının başında çok şiddetli bir kış etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor ve bunlara şiddetli fırtınalar da eklenecek.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI?

Ülke genelinde yüksek rakımlı şehirler ve ilçelerde, karla karışık yağmur görülmeye başlandı.