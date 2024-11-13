Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı hangi tarihte ne zaman başlayacak?

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak ve merak ediliyor. İstanbul'a ne zaman kar geliyor ve kar ne zaman yağacak gündeme geliyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava kar yağışına dönüştü. Türkiye'ye yağmur getirmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a ne zaman kar geliyor? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklığında da yine hafta sonuna kadar kademeli olarak düşüş görülecek. İstanbul'un yanı sıra Kuzey Ege Kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinde de yağış beklentisi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin batı bölgelerinde yoğun bulutlanma hakim olurken, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinde seyredeceği, ancak Cuma gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak hafta sonu boyunca kuzey, iç ve batı kesimlerde düşüş göstererek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

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