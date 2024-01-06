KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul'a kar hangi tarihte, ayın kaçında yağacak? Meteoroloji beklenen haberi verdi!

Kar ne zaman yağacak? Sorusu, özellikle hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bir süredir merak edilmekte olan Kar ne zaman yağacak? Sorusu da yanıt buldu. Çarşamba günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar hangi tarihte, ayın kaçında yağacak?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre ülkemiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Çarşamba günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Yağışlı hava 4 gün etkili olacak.

Kar yağışı

Yapılan açıklamada "Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya'da ve İstanbul'da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" denildi.