Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken, son meteoroloji raporları Türkiye'nin birçok kentinde kar yağışı için tahminde bulundu. Peki, Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a ilk kar ne zaman, hangi tarihte yağacak?

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a ilk kar ne zaman, hangi tarihte yağacak?

Türkiye'de hava sıcaklıkları kasım ayı itibarıyla gitgide düşerken, İstanbulluların heyecanla beklediği haber sonunda geldi. Güncel meteoroloji raporlarına göre Kar ne zaman yağacak? Belli oldu. Karayelin keskin bir soğuk yaptığına dikkat çeken uzmanlar İstanbul'a ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğine dair açıklamalarda bulundu. Peki, Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a ilk kar ne zaman, hangi tarihte yağacak?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken, son meteoroloji raporları Türkiye'nin birçok kentinde pazar gecesi kar yağışı olacağını ifade ediyor. İstanbul'da da pazar günü kuvvetli karayel ihtimali olduğunu belirten uzmanlar, yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görülme ihtimali olduğuna vurgu yaptı.

Twitter'daki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum, pazar gecesi Türkiye'de kar yağışı beklendiğini duyurdu. Pazar gecesi Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya, Sivas, Kayseri ve Bolu'da kar yağabileceğine dikkat çeken uzmanlar, İstanbul'da ise pazar günü yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görülebileceği tahmininde bulundu.

"İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞINI GÖREBİLİRİZ"

Hava Forum'un hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul'da pazar kuvvetli karayel ihtimali var. İstanbullu kar severler karayeli çok sever. Karayel-İstanbul aşkı bir başkadır. Karayel keskin bir soğuk yapar. Bu pazar İstanbul'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışını görme ihtimalimiz var" ifadeleri yer aldı.