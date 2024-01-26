Kar ne zaman yağacak? 27-28 Ocak hafta sonu kar yağışı var mı?

Kar ne zaman yağacak? İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. Peki, 27-28 Ocak hafta sonu kar yağışı var mı? Detaylar haberimizde...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM, hava sıcaklıklarının 2-4 derece düşeceğini belirterek pazar günü İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. Meteoroloji ise bugün için 31 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

31 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Uyarı yapılan illerde kar, karla karışık yağmur ve sağanak bekleniyor. Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller sırasıyla şu şekilde: Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce