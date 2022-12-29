Kış aylarının yaklaşması ile birlikte Kar ne zaman yağacak? Sorusu en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Birçok farklı ilde kar yağışının görülmesi ile birlikte Kar ne zaman yağacak?sorusu gündeme geldi. Peki, Kar ne zaman yağacak? 2023 Kar yağışı ne zaman, hangi tarihlerde başlayacak? Türkiye'ye ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi!

Kar ne zaman yağacak? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilen bir soru haline geldi. Ülke genelinde birçok ilde zaman zaman görmeye başladığımız kar yağışının tam anlamıyla ne zaman başlayacağını merak edenler Kar ne zaman yağacak? Araştırıyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? 2023 Kar yağışı ne zaman, hangi tarihlerde başlayacak? Türkiye'ye ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi!

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışları yer yer bazı illerde yer alıyor fakat tam anlamıyla yoğun bir yağış için henüz bir tarih belirtilmedi. 29 Aralık Perşembe günü için ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmini şu şekilde;

İstanbul'da vatandaşların merakla beklediği kar yağışı için geri sayım başladı. Meteorolojik kaynaklara göre önümüzdeki hafta sıcaklıkların aniden 12 derece düşmesi beklenirken, kar yağışının muhtemelen aralık sonu ya da ocak başı etkili olması bekleniyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye`nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün ve yarın Marmara ve Ege`nin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.