Şubat ayının yaklaşması ile birlikte kar yağışı gerçekleşmemesi nedeniyle Kar ne zaman yağacak? Sorusu gündeme geliyor ve araştırılıyor. Havaların mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyretmesi vatandaşları "Kar ne zaman yağacak?" Araştırmasını gerçekleştirmesine neden oluyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? 2023 Kar yağacak mı? Bu kış kar yağacak mı yağmayacak mı?

Kar ne zaman yağacak? Sorusu, Ocak ayının sonuna yaklaşılması nedeniyle birçok kişi tarafından heyecanla araştırılmakta. Özellikle vatandaşlar bu yılın kurak geçmesinden oldukça tedirgin. Sıcaklıkların bir hayli yüksek olması nedeniyle araştırmalar devam ediyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? 2023 Kar yağacak mı? Bu kış kar yağacak mı yağmayacak mı?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor. Balkanlar üzerden gelen soğuk hava dalgasına dikkat çekilirken hava sıcaklıklarının 28,29,30 Ocak tarihlerinde olmak üzere ciddi anlamda kar bekleniyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.