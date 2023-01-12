Hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından Kar ne zaman yağacak? Sorusu merak ediliyor. 2023 İlk Kar yağışı ne zaman başlayacak? Sorusu da en çok merak edilenler arasında. Peki, Kar ne zaman yağacak? 2023 İlk Kar yağışı ne zaman başlayacak? Türkiye'ye ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi!

Kar ne zaman yağacak? Sorusu, sıcaklıkların düşmesinin ardından internette en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Konuya ilişkin olarak 2023 İlk Kar yağışı ne zaman başlayacak? Sorusu da merak ediliyor. Dünya genelinde doğalgaz sıkıntısının başlaması ve enerjiye art arda gelen zamlar, vatandaşların gözünü de hava durumuna çevirdi. Doğalgaz fiyatları nedeniyle birçok kişi Kar ne zaman yağacak? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Kar ne zaman yağacak? 2023 İlk Kar yağışı ne zaman başlayacak? Türkiye'ye ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi!

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, katıldığı bir programda kar yağışlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunurken ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi. Bozkurt, "Şehir merkezlerine kar yağışı Kasım ayının sonunda gelecek. Ama ilk ciddi kış provası 10-15 Aralık tarihleri arasında olacak. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı hava olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre İstanbul'da 10 günlük süreçte henüz kar beklenmiyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

La Nina kışı Aralık ayının sonunda Ocak ayının başında çok şiddetli bir kış etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor ve bunlara şiddetli fırtınalar da eklenecek.